Президент России Владимир Путин проводит политику «умеренного консерватизма», которая идеальна для современного мира. Такое мнение выразил официальный представитель фракции «Альтернатива для Германии» по международной политике, член комитета по международным делам бундестага ФРГ Армин-Паулюс Хампель.

Российский лидер не допускает переписывания истории и не приемлет проявление «обратного расизма», подчеркнул немецкий политик. «Умеренный консерватизм» Путина может удивить людей в Европе, однако такая политика является идеальной для современного мира, уточнил Хампель.

«Для меня консерватизм означает хранить весь хороший опыт из прошлого и оставаться открытым для новых экспериментов», — сказал депутат в комментарии РИА Новости.

В современном мире крайне важна преемственность и семейные ценности. Особенно на фоне хаоса, который приносят в США или Европу радикальный феминизм и экстремизм, подытожил Армин-Паулюс Хампель.