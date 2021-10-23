Ни миллиардов, ни инвестиций. Петербург «обеднел» под крылом экс-министра транспорта Соколова

Инвестиционный план Петербурга катастрофически провалился. Профильный комитет Смольного не смог реализовать практически все инвестпроекты, намеченные на 2021 год.

Ничего удивительного в этом нет: вот уже два года профильное подразделение находится под «чутким» контролем вице-губернатора города Максима Соколова, получавшего выговор о «неполном служебном соответствии» от Владимира Путина в бытность министром транспорта РФ.

Однако администрация губернатора Александра Беглова заявлять о профнепригодности Соколова пока не спешит. И это несмотря на то, что из запланированных 45 инвестпроектов в Петербурге анонсировано только четыре — строительство перинатального центра, парк электробусов, корпус Центра протонной терапии и проект «Горская». При этом нет никаких гарантий, что их вообще претворят в жизнь.

Например, о реконструкции инфекционной больницы им. Боткина заявлялось в прошлом году, но работы так и не начались. Да и вообще — возведение стационаров и поликлиник, затянутые не без участия подконтрольного Соколову комитета, едва ли волнуют чиновников.

Не удается профильному органу Смольного и привлечь инвесторов к реставрации архитектурных памятников в Петербурге: историческое наследие в лучшем случае просто разрушается, в худшем — разрушается прямо на головы местным жителям.

«Петербург – город перемен!» /

Создается впечатление, будто ответственные в аппарате губернатора за инвестиции уже не пытаются найти эти самые инвестиции для социальных строек, а рассчитывают только на федеральный бюджет. Соколов же сомнительной деятельностью подчиненного, то есть председателя комитета Романа Голованова, в отличие от петербуржцев совсем не возмущен.

Под вопросом целесообразность содержания целого органа в правительстве второго по величине города России за счет денег налогоплательщиков. Петербуржцы вправе последовать примеру президента и поставить вопрос то ли о «неполном служебном соответствии», то ли о полном служебном несоответствии господина Соколова на посту вице-губернатора.

Судя по предыдущим этапам политической карьеры бывшего министра, из Смольного он рискует «вылететь» так же стремительно, как из Правительства РФ.

Федеральное агентство новостей / Александр Маньков

«Просто пропавшие» миллиарды рублей

Бывший министр транспорта не попал в правительство Михаила Мишустина после скандала с авиакомпанией «ВИМ-Авиа», чьи пассажиры более суток ожидали задержанных рейсов из-за непогашенных долгов авиакомпании. Это не единственный «косяк» главы Минтранса. При Соколове также провалился проект высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва — Казань». Причина, в том числе, кроется в неграмотной работе с инвесторами — не было найдено «приемлемой схемы финансирования».

Критиковал министра за задержки в строительстве и реконструкцию аэропортов Дальнего Востока вице-премьер РФ Юрий Трутнев. Из-за инфраструктурных проблем авиаперелеты в отдаленные от федерального центра регионы страны стоили слишком дорого и были недоступны большинству россиян. При этом из выделенных государством целевых 106 миллиардов рублей более 64 миллиардов «просто пропали», уточнил Трутнев и поручил провести служебное расследование.

«Минтранс докладывал, что они делают все возможное в рамках сегодняшнего финансирования. Но это не так», — заявлял полпред президента в ДФО.

Да и вообще, бюджетные деньги при министре Соколове приобретали крайне изменчивые свойства. Так, стоимость Крымского моста выросла более чем в четыре раза — с 50 до 227 миллиардов рублей.

После выговора от президента Соколов дал интервью ТАСС, в котором утверждал, что «умеет держаться в седле». Хоть речь шла о верховой езде, фраза стала пророческой и в политическом смысле.

mintrans.ru / министерство транспорта Российской Федерации

Удачное понижение

В августе 2018 года, когда Соколову места в федеральной политике больше не нашлось, его буквально выслали из Москвы в родной Петербург. На ближайшие три года бывший министр получил должность гендиректора ПАО «Группа ЛСР» — одного из крупнейших застройщиков России.

Совпадение ли, но уже спустя четыре месяца сотрудники ФСБ пожаловали в офисы «ЛСР-Строй» для изъятия документов по многомиллиардному инвестпроекту строительства трамвайных путей. Обыски были связаны с уголовным делом «по факту мошенничества в особо крупном размере».

Через полгода, в июле 2019, совет директоров «уволил» Соколова, избрав на должность бывшего руководителя и основного владельца группы Андрея Молчанова. Соколов же стал его заместителем. Причины решения не озвучивались публично, но в 2019 году «Группа ЛСР» лишилась 54% прибыли и 25% выручки, заработав всего чуть более 110 миллионов рублей.

ФБА «Экономика сегодня» . / Юлия Медведева

В декабре того же года Соколова назначили вице-губернатором Санкт-Петербурга, контролирующим деятельность пяти городских комитетов, в том числе «инвестиционного».

Спустя пару лет можно сделать выводы о качестве работы экс-министра на новом посту, а потому «Политика Сегодня» будет внимательно следить за его достижениями в администрации Александра Беглова.