Политолог Марков: Украина не получит никаких прав в качестве участника НАТО

Украина может находиться в НАТО от пяти до сорока лет в состоянии «получленства». Об этом журналистам рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков.

Бывший спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер допустил возможность членства Украины и Грузии в НАТО без учета пятой статьи о коллективной самообороне. Она предполагает общую защиту для стран Североатлантического альянса. В случае нападения на одно государство, на его защиту встанут и остальные члены организации.

В комментарии Украине.ру Марков выразил уверенность, что Украина без учета пятой статьи не получит никаких прав в качестве участника НАТО.

«Будет такое "получленство", которое называется ПДЧ — План действий по членству. Украина возьмет на себя все обязательства члена НАТО, но не получит никаких прав. И в таком состоянии ПДЧ Украина может находиться от пяти до сорока лет», — объяснил политолог.

Ранее экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко заявил о нежелании Киева «возвращать» Крым. Это связано со страхом перед позицией жителей полуострова, уточнил политик.