Пенсионный фонд продолжит свою работу в период ноябрьских выходных

Нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября не повлияют на перечисление пенсионных пособий в банки и организации доставки. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд.

В 2021 году нерабочими праздничными днями являются 4 и 5 ноября. Соответственно, в эти дни отделения ПФР будут закрыты, а те, у кого выплаты выпадают на это время, получат пенсию заранее.

В остальные дни ведомство продолжит работать без изменений. Корректировки могут затронуть только клиентские службы, поэтому перед посещением отделений фонда стоит заранее уточнить время работы.

Деятельность «Почты России» будет осуществляться по обычному графику, кроме трех дней: 4 ноября все почтовые отделения будут закрыты, 3 ноября — закроются на час раньше, 5 ноября — будут работать согласно субботнему режиму.

Президент Владимир Путин объявил в России нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Такое решение было принято в связи с ростом заболеваемости COVID-19.