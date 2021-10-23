Лукашенко выразил соболезнования Путину из-за трагедии на заводе в Рязанской области

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил президенту России Владимиру Путину глубокие соболезнования в связи с трагедией на заводе под Рязанью, где погибли при пожаре 17 человек.

ЧП на предприятии в Рязанской области отозвалась «глубокой скорбью в сердцах белорусов», говорится в тексте официального обращения. Белорусский лидер принес искренние соболезнования главе РФ, а также родным и близким жертв трагедии.

Смертельный пожар со взрывом на заводе «Эластик» в поселке Лесное Шиловского района Рязанской области случился утром 22 октября. В результате происшествия в цехе по производству пороха погибли 17 человек. Взрыв произошел из-за замыкания на конвейере с порохом.