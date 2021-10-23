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ФСБ пресекла попытку мошенников снять деньги со счетов осужденной за шпионаж Цуркан

ФСБ пресекла попытку мошенников снять деньги со счетов осужденной за шпионаж Цуркан

Сотрудники Федеральной службы безопасности и полицейские пресекли попытку мошенников завладеть средствами бывшего топ-менеджера компании «Интер РАО» Карины Цуркан. Ранее ее осудили за шпионаж в пользу Молдавии. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

После того, как женщину отправили в колонию, в один из московских банков обратился злоумышленник. Он предъявил доверенность якобы от самой заключенной и потребовал выдать средства с ее счета. Даже после конфискации по приговору 650 миллионов рублей сбережения Цуркан представляли весьма значительную сумму.

Работники ФСБ вовремя узнали о подготовке аферы и пресекли ее, несмотря на судимость бывшего топ-менеджера компании «Интер РАО» за шпионаж. Сейчас правоохранители ищут преступника, который использовал фальшивый документ, чтобы завладеть чужими деньгами. Возбуждено уголовное дело по статье 30 и части 4 статьи 159 УК РФ («Покушение на мошенничество в особо крупном размере»).