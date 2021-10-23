Власти США собираются раскрыть новые материалы об убийстве Кеннеди

Администрация США собирается 15 декабря опубликовать новые материалы об убийстве 35-го американского президента Джона Кеннеди в 1963 году, сообщила пресс-служба Белого дома.

В 1992 году Конгресс США объявил, что все имеющие отношение к убийству Кеннеди данные «следует постепенно раскрыть», если это не нанесет вред внешней политике, правоохранительным органам, разведке или обороне страны. Проверкой подлежащих раскрытию документов занимаются различные ведомства.

Часть документации американская администрация собирается раскрыть 15 декабря, другую – не ранее чем через год, уточнили в Белом доме. Однако некоторые ведомства могут попросить не обнародовать часть данных об убийстве Кеннеди и после 15 декабря 2022 года.

Ожидается, что Национальное управление архивов и документации США составит план по созданию цифровой базы раскрытых документов по этой теме. Она будет размещена в открытом доступе.