Ведомства США начали расследование решения Байдена о выводе войск из Афганистана

Новые расследования начались в Соединенных Штатах относительно вывода американских войск из Афганистана по решению президента США Джо Байдена. Об этом информировала газета The Wall Street Journal.

Целый ряд ведомств, среди которых Пентагон, Госдеп США, министерство внутренней безопасности, министерство здравоохранения соцслужб и Агентство США по международному развитию, организовали проверку действий Байдена. Отмечается, что проверка коснется и вывода американских дипломатов, и закрытия посольства в Афганистане.

Инспекторы указанных ведомств будут сотрудничать со специальным генеральным инспектором США по восстановлению Афганистана Джоном Сопко. Напомним, что Байден объявил о завершении военной миссии в США, которая длилась 20 лет, 14 апреля. Вывод американских военных полностью завершился в сентябре.