Водитель КамАЗа погиб при столкновении с поездом в Амурской области

Поезд протаранил фуру и съехал с рельсов в Свободненском районе Амурской области.

Водитель КамАЗа выехал на перегон, когда горел запрещающий сигнал светофора. Он погиб на месте в результате столкновения с поездом. После этого состав съехал с путей, передает РЕН ТВ.

Очевидцы публикуют кадры с места инцидента в соцсетях. Согласно обнародованным роликам, перевернулось несколько вагонов. Предположительно, удар был настолько сильным, что у автомобиля полностью выбило лобовое стекло.

Согласно предварительным данным, с рельсов сошли восемь вагонов и две тележки электровоза на станции Ледяная. Движение остановлено, на переезде работают экипажи ДПС. На место направилась следственно-оперативная группа Свободненского линейного отдела для установления обстоятельств инцидента.