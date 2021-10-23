Захарова: закрытие Первого балтийского говорит о желании Риги «зажать» неугодное СМИ

Власти Латвии запретили вещание ретранслятора Первого канала. Подобные действия прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

По ее словам, такое решение Риги является попыткой ограничить вход всему русскому в информационное пространство страны. Захарова добавила, что подобный запрет показывает, как Латвия жаждет расправы над очередным русскоязычным вещателем, в связи с чем вновь старается «зажать» неугодное СМИ.

«Печально осознавать, что на этом планомерное наступление Риги на русский язык, а также на свободу слова и плюрализм мнений в самом широком их прочтении вряд ли прекратится», — отметила она.

Первый балтийский канал ретранслировал программы российского вещателя с одноименным названием. Он был одним из самых популярных в Латвии, однако власти страны решили запретить его, прикрываясь надуманной причиной о якобы транслируемых фейках о COVID-19. МИД РФ, в свою очередь, уже не единожды отмечал, что подобные действия показывают настоящую ценность приверженности балтийских стран демократии и свободе слова.

Свою неприязнь ко всему русскому не скрывают даже члены латвийского сейма. Карина Спруде написала сообщение, которое полиция Риги расценила как разжигание ненависти к русскоязычному населению, возбуждено уголовное дело, передает телеканал «360».