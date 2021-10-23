Тимошенко: Украина никогда не прекращала пользоваться российским газом

Украина объявила о прекращении импорта российского газа еще в 2014 году. Однако все это было «большим обманом» Киева, сообщила глава партии «Батькивщина», депутат Верховной рады Юлия Тимошенко.

В 2015 году Украина начала активно закачивать в свои хранилища газ, приобретенный у Европы по реверсу. Как сообщили тогда киевские власти, возобновлять прямые поставки из России они не намерены. Однако никакого европейского газа для Украины не существует, сообщила Тимошенко в эфире телеканала «Наш».

«Для Украины не существует никакого европейского газа. Когда в 2014 году нам объявили, что Украина будет потреблять европейский газ, пусть они мне покажут, где он в Европе добывается и где мы можем его взять. Я хочу сейчас проинформировать страну: это был большой обман», — заявила депутат.

Вместо этого руководство страны провело фиктивную трубу, но газ продолжал поступать русский, сообщила Тимошенко. По ее словам, в то время Украина вела активную пропаганду, убеждая граждан, что они перешли на европейский газ, который поставлялся исключительно от европейского посредника.