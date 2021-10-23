Здание правительства загорелось в Красноярском крае

В здании правительства Красноярского края произошел пожар, очевидцы сообщают о работе пожарных на его верхних этажах.

По сообщениям местных жителей, спасатели используют лестницы, чтобы попасть на верхние этажи здания. Колоннада дома правительства сверху покрылась копотью. В одном из окон видно красное зарево.

Причины и обстоятельства происшествия не сообщаются. К настоящему времени информации о пострадавших нет.

В начале октября в Емельяновском районе региона загорелся склад с горючими материалами. Площадь пожара достигла тысячи квадратных метров. Из-за огня обрушилась кровля постройки.