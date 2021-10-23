Ракова заявила об отсутствии позитивных изменений с коронавирусом в Москве

Заммэра Москвы и глава оперштаба по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом Анастасия Ракова сообщила, что ситуация с COVID-19 в столице не изменится в ближайшее время.

Ракова в эфире телеканала «Москва 24» сообщила, что ограничительные меры будут введены полноценно только с 28 октября. Каких-либо позитивных изменений ни сегодня, ни в ближайшее время не наблюдается.

Глава оперштаба сообщила, что в столице имеется достаточный запас коек для больных коронавирусом. Число только временных коечных мощностей в Москве составляет 11 тысяч, из которых на COVID-19 работают 80%.

«Это временные мощности, что позволяет, по сути, нам не отвлекать стационары от оказания соматической, плановой, экстренной медицинской помощи», — заявил она.

Ракова уверена, что ситуация сейчас пока вряд ли улучшится. Однако на сегодняшний день запас коечного фонда, в том числе реанимационного, достаточный.