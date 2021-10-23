Систему QR-кодов и ряд других ограничений введут на Камчатке

Систему QR-кодов, запрет на посещение детьми ТЦ без компании взрослых, отстранение непривитых чиновников от работы, перевод на дистанционку пожилых работников введут на территории Камчатки. Соответствующей информацией поделился губернатор Владимир Солодов.

Солодов по результатам заседания оперштаба по коронавирусной инфекции заявил, что с 8 ноября компаниям необходимо перевести на дистанционку всех сотрудников, возраст которых составляет более 65 лет. Это ограничение не распространяется на вакцинированных или недавно переболевших сотрудников.

Правительство с 15 ноября отстранят от деятельности в органах государственной власти работников, которые не привились. При этом заработная плата не сохраняется. Это ограничение будет действовать до улучшения эпидемиологической обстановки. При этом в период с 30 октября по 7 ноября объявлен каникулами для школьников.