FT: спецотдел минобороны Великобритании готовится к борьбе с Россией и Китаем

Британия может применить против Китая, Ирана и России специальный отдел министерства обороны. В его состав входят финансовые специалисты и экс-работники лондонского Сити.

Засекреченный отдел оказывает помощь британским ВС. С помощью группы военные улучшают способности ведения «экономической войны». Отдел также предоставляет защиту государству от террористов, сетевых атак и целенаправленного распространения фейковой информации. Соответствующий материал опубликовало издание Financial Times.

По информации газеты, группа была создана шесть лет назад. Ее использовали для борьбы с боевиками ИГ1 (террористическая организация, запрещенная в России) на территории Ирака и Сирии.

Неизвестно, сколько человек входят в этот специальный отдел. Также непонятны и функции группы. Однако очевиден спрос на экспертов, разбирающихся в международных денежных потоках. Издание полагает, что причина заключается якобы в увеличивающейся угрозы от России и Китая.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации