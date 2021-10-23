Штормовой ветер в Петербурге оборвал более 60 участков на сетях уличного освещения

Порывы шквалистого ветра достигают до 24 м/с в Санкт-Петербурге. Природа бушует преимущественно в Курортном районе, обрывая сети уличного освещения поваленными деревьями.

Специалисты СПб ГБУ «Ленсвет» продолжают восстановление поврежденных участков. На линиях обрывов работают 44 бригады и столько же единиц техники. Дополнительная помощь направлена в Курортный район. Работы там ведутся на порядка 50 адресах. Об этом сообщается на официальном портале организации.

Специалисты службы отметили, что время включения уличного освещения задержится до окончательного восстановления сетей. Жителей Санкт-Петербурга просят быть внимательнее и придерживаться правил безопасности при нахождении вблизи электроустановок.

Подобные катаклизмы переживают и жители Москвы. В столице сильный ветер повалил более 88 деревьев, энергетики переведены в режим повышенной готовности для оперативного восстановления электросетей, передает телеканал «360».