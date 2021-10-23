Массовое ДТП с девятью машинами произошло в Саратове

Девять легковых автомобилей столкнулись на улице Шехурдина в Саратове. Об этом сообщили в областной службе спасения.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 22 октября около 20:00 по московскому времени. Среди пострадавших пять человек — четверо взрослых и один ребенок. Они доставлены в больницу, передает РИА Новости.

«Произошло столкновение девяти автомобилей. В результате ДТП из ВАЗ-2111 пострадали мужчина и женщина, из Ford — двое мужчин, из ВАЗ-21099 — девочка пяти лет. Все пострадавшие госпитализированы» — уточнили спасатели.

На месте инцидента работают сотрудники медицинской службы, а также городская служба спасения. Работники ДПС выясняют обстоятельства произошедшего.

Авария в Свердловской области закончилась более трагическим исходом. Водитель Iveco не справился с управлением, в результате чего восемь человек пострадали, один погиб, передает телеканал «360».