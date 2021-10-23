Ищенко: Россия намекает Западу на возможное решение украинского вопроса

Слова президента РФ Владимира Путина о том, что политическая ситуация на Киеве зашла в тупик, возможно, являются намеком для Запада, что с Украиной планируется что-то сделать, может быть к следующим президентским выборам.

Так выступление российского лидера на Международном дискуссионном форуме «Валдай» прокомментировал политолог Ростислав Ищенко.

Ранее Владимир Путин, говоря о ситуации на Украине, отметил, что реальной властью в этой стране обладает не участвующее в избирательном процессе большинство, а небольшая группа людей с крайними политическими взглядами.

При этом президент РФ напомнил, что во главе Украины находятся люди, которые получили власть, опираясь на поддержку жителей юго-восточных регионов страны, но потом, добившись победы, сменили свои политические взгляды на прямо противоположные.

Украинцы же, по словам Владимира Путина, бояться даже принимать участие в опросах общественного мнения, хотя именно украинскому народу нужно принять решение и сформировать такие органы власти, которые будут «отвечать его чаяниям».

kremlin.ru / Администрация президента России

Комментируя эти слова Владимира Путина, обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко отметил, что давно обращает внимание на подобные намеки.

«Я давно обратил внимание на то, что российская власть намекает Западу, что собирается что-то сделать с Украиной. Ну, и что? Это было справедливо и для 2014 года, и для 2015-го. Более того, тогда существовала реальная опасность противостояния с Западом на территории Украины», — напомнил политолог.

Худшее, по его словам, развитие событий будет заключаться в том, что Украина закажет у Великобритании строительство военно-морской базы для своих надувных лодок на Азовском море. При этом Украина возьмет у англичан деньги, чтобы эти деньги заплатить англичанам за строительство причала и барака для команды. А англичане возьмут у украинцев деньги, а потом еще будут получать с них проценты по кредиту.

«Всем хорошо и прекрасно, все смеются. Да, это можно назвать военным освоением территории Украины, но с большой натяжкой», — отметил Ищенко.

Других поползновений на размещение иностранных военных баз на украинской территории, по мнению политолога, сейчас не видно.

Федеральное агентство новостей /

Хотя, добавил политолог, возможно, российский президент, который на Валдайском форуме указал на уже идущее военное освоение территорий Украины, располагает какими-то закрытыми данными на этот счет.

«Поскольку он высказывался в такой открытой обстановке и говорил о военном освоении, то либо он на что-то ссылается, а он не ссылается, либо мы исходим из того, что видим. А мы ничего не видим. И это не в первый раз. И не только президент. Это звучит на всех уровнях с российской стороны, что там все плохо, народ к власти прийти не может. Поэтому у меня возникает ощущение, Западу намекают, что с Украиной что-то собираются сделать, чтобы он потом не удивлялся», — объяснил свою мысль Ищенко.

Напомним, ранее Ростислав Ищенко заявил, что США с 2016 года пытаются «сторговать» Украину Москве, а та отказывается от возвращения Украины в ее нынешнем состоянии на свою геополитическую орбиту, понимая, что страна превратилась в бесполезный балласт.