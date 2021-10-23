Минпромторг не отправлял регионам рекомендаций по работе ТЦ в нерабочие дни

Минпромторг опроверг сведения о выходе рекомендаций для региональных торговых сетей и общепита в период нерабочих дней. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Отмечается, что велась разработка этих рекомендаций, но они не были приняты. В итоге их не стали выпускать. СМИ получили в распоряжение ранее рабочую версию документа, которая не была отправлена в регионы. Об этом информирует ТАСС.

СМИ ранее сообщали о письме главы Минпромторга Дениса Мантурова региональным правительствам. В нем были представлены рекомендации российским регионам по режиму работы непродовольственных магазинов и общепита. В Минпромторге добавили, что все решения предлагается обсуждать с бизнесом.