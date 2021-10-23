Власти России выделят 79 млн рублей для пострадавших под Иркутском

Российские власти выделят Минстрою около 79 миллионов рублей для выплат жителям Иркутской области, потерявшим жилье после наводнения в июне и июле 2019 года. Средства поступят из резервного фонда. Соответствующей информацией поделился сайт правовой информации.

Деньги выделят пострадавшим жителям Иркутской области для строительства или покупки жилья. При этом общая площадь помещений должна составлять примерно 1747 квадратных метров. Жители региона также пострадали от сильных дождей.

Минстрой должен подписать контракт о межбюджетном трансфере в течение ближайших 30 суток. При этом ведомству поручили контролировать целевое и эффективное применение бюджетных средств. Пресс-центр МЧС по Иркутской области весной заявил, что финансирование мероприятий против паводков в текущем году возрастет более чем на 10%, до 10 миллионов рублей.