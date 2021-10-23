Германия пытается возложить ответственность за наплыв мигрантов в Европу на Минск и Москву, закрывая глаза на то, что в Евросоюз рвутся не белорусы, а беженцы из кризисных регионов Северной Африки и Ближнего востока.

Об этом в личном Telegram-канале пишет официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя данные полиции ФРГ о рекордном наплыве мигрантов в Евросоюз в текущем – 2021 – году.

«Немецкая полиция бьет тревогу. Или в бубен, что вернее. В специальном сообщении федеральное ведомство вновь предупреждает о лавинообразном наплыве мигрантов в страну, — пишет Захарова. — Называют даже государства исхода, откуда прибывают новые нелегалы: Сирия, Йемен, Ирак».

В Германии, как сообщается, также как и во всем остальном Евросоюзе, за девять месяцев текущего года число прибывших мигрантов уже превысило показатели за весь предыдущий год – 80 тысяч с января по сентябрь 202й года против 76 тысяч за 2020 год.

Федеральное агентство новостей /

Только в течение сентября из одного Ирака в полицейское ведомство ФРГ поступило 1350 официальных обращений за статусом беженца. А число нелегальных мигрантов, которые необнаруженными живут на федеральных землях по всей Германии, неизвестно никому.

Как в худшие времена миграционного кризиса 2015 года для приема мигрантов в Германии разворачиваются палаточные лагеря, так как, по данным октября, в страну ежедневно прибывает более ста новых беженцев.

«Полиция ФРГ нашла крайнего – Минск, который якобы в обиду на санкции решил наводнить Евросоюз гражданами других стран. Причем, никого не интересует, что прибывают в ЕС не белорусы (если не считать Светлану Тихановскую, конечно, и ее окружение), а арабы из кризисных регионов Ближнего Востока и Северной Африки, — подчеркивает Мария Захарова. — Про Москву тоже не забыли. Вот, прямо так и говорят: виноваты Минск и Москва».

Федеральное агентство новостей / Мохамад Жарбуа

И при этом немецкая полиция ни словом не упоминает коллег по военному блоку НАТО – страны, ответственные за разрушение Ирака и Сирии. Немецкие полицейские, как отмечает представитель МИД РФ, видимо, не может себе позволить заниматься таким глубоким ретроспективным геополитическим анализом.

А ведь рано или поздно, по мнению экспертов, Европу как цунами накроет волной афганских мигрантов. И тогда уже, как отмечает в заключение Мария Захарова, немецким полицейским придется обратиться с вопросами о причинах этой волны к своему собственному правительству.