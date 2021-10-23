Переговоры России и Молдавии по газу не дали результата

Двухдневные переговоры Молдавии и России по газу у вице-премьера РФ Дмитрия Козака прошли безрезультатно.

Заключение нового контракта между российской компанией «Газпром» и Молдавией до 1 ноября поставили под сомнение, более того поставки топлива могут полностью прекратиться. Об этом сообщил источник, близкий к переговорам.

«Двухдневные российско-молдавские переговоры по газовой тематике у заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации Д. Н. Козака закончились безрезультатно... Заключение нового долгосрочного газового контракта до 1 ноября весьма сомнительно и существуют высокие риски полного прекращения поставок российского газа в Молдову после этой даты», — заявил он.

Ранее сообщалось, что энергетический кризис поставил правительство Молдавии перед реальной угрозой полномасштабного экономического коллапса. «Газпром» не захотел заключать с ней контракт свыше сроком одного года и фиксировать цену по условиям Кишинева, передает «Царьград».