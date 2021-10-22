Систему QR-кодов введут для посетителей кафе и спортзалов в Рязанской области

В Рязанской области вводится система QR-кодов для посетителей кафе, музеев, кинотеатров и спортзалов, сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства.

Система будет действовать с 30 октября по 7 ноября. В эти дни доступ в учреждения общественного питания, спорта и культуры будет возможен только после предъявления QR-кода или справки о вакцинации от коронавируса, либо подтверждающего документа о перенесенном COVID-19.

«Их принадлежность должна быть подтверждена документом, удостоверяющим личность», — цитирует пресс-службу правительства Рязанской области ТАСС.

Ранее опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что введение QR-кодов поддерживают 56% россиян. За обязательную вакцинацию от COVID-19 всех работников медицинских организаций высказались 64% респондентов.