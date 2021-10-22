Украина предложила «Газпрому» скидку 50% на поставки газа сверх контракта

Киев предлагает российской компании «Газпром» скидку в 50% на транзит газа в Европу, кроме установленных контрактом 40 млрд куб. в день.

Украина предоставляет такие дополнительные возможности для всех стран – потенциальных транзитеров. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, передает Bloomberg.

«Мы хотели бы видеть в качестве клиентов европейские компании, но эти дополнительные возможности доступны и "Газпрому". Учитывая текущий тариф на транзит, скидка составит, как я предполагаю, 50%», — сказал Зеленский.

По его словам, Киев гарантирует специальные антикризисные условия транзита голубого топлива в случае поставок свыше установленных контрактом объемов. Президент призвал к быстрому и скоординированному ответу.

Ранее Украина предпочла углю Донбасса сырье, закупаемое у Польши, США и Казахстана. Украинская энергетическая компания «ДТЭК» заключила контракт на закупку 60 тысяч тонн американского угля, передает «Царьград».