Минпромторг предложил пускать россиян в общественные места по QR-кодам в нерабочие дни

Минпромторг предложил регионам в период нерабочих дней с 30 ноября по 7 октября разрешить непродовольственным магазинам и общепиту пускать посетителей по QR-кодам.

Посетители в торговых залах могут обслуживаться при наличии у них QR-кодов. Для этого необходимо обеспечить проверку действительности кода, говорится в письме Минпромторга, передает ТАСС.

«Мы призываем действовать крайне взвешенно и не переусердствовать с ограничениями. Приоритет необходимо отдавать соблюдению санитарных требований в объектах торговли и стимулированию к вакцинации населения», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что студентам могут перенести каникулы на нерабочие дни. В Минобрнауки предлагают вместо этого перевести студентов на дистанционное обучение или выдать им самостоятельную работу, передает «Царьград».