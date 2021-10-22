Нерабочие дни объявили в Северной Осетии с 26 октября по 7 ноября

Власти Северной Осетии приняли решение о введении нерабочих дней в период с 26 октября по 7 ноября. Отмечается, что за этот срок зарплата сотрудников будет сохранена. Соответствующий указ подписал глава региона Сергей Меняйло.

Сообщается, что во время нерабочих дней студентов местных вузов переведут на дистанционное обучение. Указ вступил в силу с момента его подписания.

Ранее Роспотребнадзор Северной Осетии предложил местным властям ввести систему QR-кодов для посещения ресторанов, кафе, театров и кино. Подобные меры должны сократить число заболевших COVID-19.

Всего в Северной Осетии за время пандемии коронавируса нового типа выявили более 24 тысяч случаев заражений. От последствий COVID-19 скончалась 680 человек.