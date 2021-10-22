Экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов получил убежище в Черногории

Обвиняемый в убийствах бизнесмен Тельман Исмаилов, задержанный в Черногории по запросу России, получил политическое убежище.

Адвокат Исмаилова Марина Русакова сообщила, что предпринимателя отпустили из экстрадиционного изолятора. Юрист отметила, что никакой экстрадиции в Россию не будет, поскольку она невозможна в связи с получением политического убежища в Черногории.

Решение об освобождении Исмаилова из тюрьмы принял судья Высшего суда Подгорицы Владимир Новович. Бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов был задержан в Черногории 1 октября. Следственный комитет РФ объявил Исмаилова в международный розыск еще в 2017 году в связи с установлением его причастности к убийству двух предпринимателей. Также ему заочно было предъявлено обвинение в убийстве, незаконном обороте оружия и похищении певца Авраама Руссо.