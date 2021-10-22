Власти Краснодарского края приостановили массовые мероприятия

Правительство Краснодарского края решило приостановить проведение всех массовых мероприятий на территории региона. Ограничения распространяются на время нерабочих дней. Речь идет о периоде с 30 октября по 7 ноября.

Проведение массовых культурных и спортивных мероприятий для детей также приостанавливается на территории Краснодарского края. Соответствующей информацией поделился канал краевых властей в мессенджере Telegram.

Также 21 октября стало известно, что в период с 25 октября по 1 декабря пропуск участников и зрителей массовых мероприятий будет проходить лишь по QR-кодам. В городах региона эта система также распространяется для входа в рестораны, кафе и досуговые учреждения на время нерабочих дней.