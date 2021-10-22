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Власти Краснодарского края приостановили массовые мероприятия

Власти Краснодарского края приостановили массовые мероприятия

Правительство Краснодарского края решило приостановить проведение всех массовых мероприятий на территории региона. Ограничения распространяются на время нерабочих дней. Речь идет о периоде с 30 октября по 7 ноября.

Проведение массовых культурных и спортивных мероприятий для детей также приостанавливается на территории Краснодарского края. Соответствующей информацией поделился канал краевых властей в мессенджере Telegram.

Также 21 октября стало известно, что в период с 25 октября по 1 декабря пропуск участников и зрителей массовых мероприятий будет проходить лишь по QR-кодам. В городах региона эта система также распространяется для входа в рестораны, кафе и досуговые учреждения на время нерабочих дней.