Посольство России в Сербии расценило решение Косово о высылке дипломатов как провокацию

Посольство России в Сербии заявило о непризнании решения «правительства» Косово по высылке дипломатов и считает его провокацией. Об этом сообщила пресс-служба дипмиссии.

В посольстве отметили, что никакие решения Приштины не имеют правовой силы. Дипломаты подчеркнули, что продолжают сотрудничать с СБ ООН и Миссией ООН.

Отмечается, что попытки помешать аккредитованным при МООНК дипломатам законно выполнять свою работу считаются абсолютно неприемлемыми. Решение Приштины охарактеризовали как провокацию против дипломатов из РФ.

Ранее президент Косова Вьоса Османи заявила о высылке двух сотрудников дипмиссии из канцелярии посольства РФ в Сербии.в Приштине.