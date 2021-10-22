МЧС: взрыв на «Эластике» мог произойти из-за нарушения технологического процесса

Специалисты из МЧС назвали причину мощного взрыва в пороховом цеху под Рязанью. По словам спасателей, детонация на территории завода «Эластик» могла произойти в результате нарушения технологического процесса.

Представители ведомства уточнили, что взрыв произошел в одном из цехов предприятия. Сообщение о ЧП на пульт дежурного поступило в 08:22 по московскому времени, пишет News.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Рязанской области.

Напомним, что трагедия случилась на заводе по производству пороха в поселке Лесном Шиловского района. По предварительным данным, сначала прогремел взрыв, после чего помещение цеха охватил огонь. Площадь возгорания составила 160 квадратных метров. В результате инцидента погибли 17 человек.