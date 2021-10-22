Минздрав одобрил одновременную вакцинацию от COVID-19 и гриппа

Инструкцию к применению вакцины от коронавируса «Спутник V» изменили, внеся в нее правки, согласно которым разрешается ее одновременное использование с прививкой от гриппа. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.

Ведомство разрешило проведение одновременной вакцинации от COVID-19 и гриппа. В ходе доклинических испытаний «Спутника V» было исследовано его взаимодействие с вакциной для профилактики гриппа. В результате оказалось, что иммуногенность препаратов при их одновременной инъекции не уменьшается.

В министерстве также напомнили, что в условиях эпидемиологической обстановки россиянам критически важно обеспечить защиту своего организма от гриппа и коронавирусной инфекции. Таким образом, одновременная вакцинация дает возможность сделать процедуру более удобной, а также дополнительно простимулировать интерес к ней.