Артем Дзюба назвал три своих основополагающих гола за «Зенит»

Вице-капитан «Зенита» Артем Дзюба назвал три самых важных гола за время выступления в петербургском клубе. Форвард отметил, что особым стал забитый мяч в ворота столичного «Спартака».

По словам футболиста, первым приходит на ум чемпионский матч с «Локомотивом», когда он «черпачка левой дал». Кроме того, значимым стал победный гол в Краснодаре.

«Ну, и особым стал первый гол "Спартаку". Тогда мы проигрывали, сами себе напривозили. Шатов прострелил, Данни оставил мяч, и я с левой забил. Эти три гола для меня основополагающие в "Зените" — без деления на первый, второй и третий», — приводит слова Дзюбы официальный сайт сине-бело-голубых.

В текущем сезоне 33-летний форвард сыграл в 15 матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и одной голевой передачей. В матче третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов против туринского «Ювентуса» Дзюба провел на поле 60 минут и не отметился полезными действиями.