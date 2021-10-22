Эксперт Алексей Гривач высказался о странном поведении Молдавии в отношении поставок газа

Ситуация с поставками газа в Молдавию остается сложной: договоренность с «Газпромом» еще не достигнута, а давление в ГТС уже достигло критического уровня.

Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач считает, что молдавская сторона даже не пытается договориться, так как хочет получить дешевый газ «просто так».

«По-моему, Кишинев хочет получить газ намного дешевле, чем на рынке, просто так, без всяких обязательств со своей стороны. И сами переговоры Молдавия ведет как-то странно. То одного вице-премьера пришлют, то другого, хотя ситуация критическая и нужны, вероятно, решения на высшем уровне», — разъясняет эксперт в беседе с изданием PolitOnline.

Сложившейся ситуацией озабочены и власти Румынии. Так, глава румынского МИД Богдан Ауреску пообещал рассказать о происходящем коллегам из ЕС, чтобы они смогли оказать помощь Молдавии.