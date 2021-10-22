Politics: поражение США в Афганистане поставило крест на американской гегемонии в мире

Первенство США на мировой арене закончилось после вывода войск из Афганистана. Тем временем Россия продолжает укреплять свои позиции, считает журналист из Сербии Слободан Самарджия.

Поражение США в Афганистане поставило крест на американской гегемонии. Мировой порядок, при котором геополитическое главенство принадлежит Соединенным Штатам, находится в процессе трансформации, рассуждает журналист сербской газеты Politics Слободан Самарджия.

Кризис во внешней политике может обернуться для США утратой прежних союзников, а в то же время Россия уверенно укрепляет свои позиции, отметил эксперт.

«Пример России, которая всего за 20 лет сумела из фактически безнадежного состояния вернуться на мировую арену в качестве одной из лидирующих стран, это подтверждает», — указал автор.

Европа, пройдя долгий путь от экономического сообщества до преобразования в Европейский союз, так и не смогла воплотить замысел о единстве Старого Света. Ярким примером несовершенства организации являются страны Восточной Европы.

«Проблема заключается еще и в том, что Варшава по-прежнему смотрит Вашингтону в рот, а остальные, каждый за себя, пытаются сориентироваться на месте, понимая, что Россия, от покровительства которой они "навсегда отказались", — по-прежнему их главный сосед», — резюмировал Самарджия.

Ранее президент США Джо Байден заявил о военном превосходстве Соединенных Штатов над Россией и Китаем. По его мнению, американским гражданам не стоит волноваться о том, что другие страны могут превзойти Вашингтон.