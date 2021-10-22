Роспотребнадзор сообщил о выявлении единичных случаев заражения новым типом COVID-19 в Москве

Московские медики зафиксировали несколько образцов нового варианта коронавирусной инфекции в Московском регионе. Об этом сообщил эпидемиолог Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Как заявил специалист, в Москве обнаружены единичные случаи заражения новым типом AY.4.2 штамма «Дельта». Привившиеся защищены от этого штамма так же, как и от исходного варианта.

«Этот вариант отличается несколькими заменами, в том числе двумя ключевыми мутациями в гене спайкового белка — Y145H и A222V», — отметил Хафизов.

Отмечается, что данный вариант вируса был впервые обнаружен в Великобритании. Ученые считают, что он является одним из 45 подвидов штамма «Дельта».

Ранее в Роспотребнадзоре объяснили, что изменения штамма коронавируса вряд ли сделают мутацию «Дельта» более опасной. Согласно данным зарубежных ученых, дельта-штамм почти исчерпал себя.