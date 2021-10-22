Политолог Соловейчик заявил, что ураган высветил проблемы дорожного хозяйства в Петербурге

Мощнейший шторм, который обрушился на Санкт-Петербурге 22 октября, продемонстрировал проблемы с благоустройством и дорожным хозяйством в городе. Такое мнение выразил политолог Владимир Соловейчик.

Непогода привела к повышению уровня воды в реках, которые затопили парковки и дороги. В связи с этим начали поступать жалобы от жителей Северной столицы в социальных сетях. Горожане требуют от властей эффективнее бороться с последствиями стихии. Политолог Владимир Соловейчик поддержал жителей Петербурга. Он подчеркнул, что в городе фиксируются серьезные проблемы с инфраструктурой.

«Поваленные заборы, сорванные вывески. То, что мы видим на наших улицах, во дворах, безусловно, относится к сфере благоустройства и дорожного хозяйства. Те проблемы, которые были, ураганный ветер высветил достаточно наглядно», — цитирует политолога Федеральное агентство новостей (ФАН).

По мнению Соловейчика, одной из причин сложного положения в сфере благоустройства является отсутствие должного внимания властей. Также на проблему влияют нерационально организованная система труда и отсутствие контроля за расходованием средств из бюджета на нужды города. Система требует перестройки с целью увеличения производительности, подытожил политолог.