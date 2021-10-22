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Алек Болдуин заявил, что оказывает поддержку семье погибшего оператора

Алек Болдуин заявил, что оказывает поддержку семье погибшего оператора

Голливудская звезда Алек Болдуин заявил, что сотрудничает с полицейскими на каждом этапе выяснения обстоятельств инцидента со стрельбой на съемках вестерна «Ржавчина», а также оказывает помощь семье погибшего оператора Галины Хатчинс.

В четверг Алек Болдуин был допрошен сотрудниками полицейского офиса округа Санта-Фе. По результатам допроса обвинения не были выдвинуты.

«Нет слов, чтобы передать мой шок и печаль в связи с трагическим инцидентом, который унес жизнь Галины Хатчинс — жены, матери и нашей уважаемой коллеги», — указал Алек Болдуин в заявлении, распространенном его фондом.

Болдуин не сообщил никакой дополнительной информации о произошедшем на съемочной площадке, однако отметил, что содействует правоохранительным органам в выяснении обстоятельств.

«Я полностью сотрудничаю с полицейским расследованием, которое должно установить, как произошла эта трагедия», — заявляет актер.

Также Болдуин выразил соболезнования родным и близким погибшего оператора Галины Хатчинс. Болдуин сказал, что поддерживает мужа и детей 42-летней женщины, разделяет их скорбь.

Напомним, реквизитный пистолет Алека Болдуина выстрелил боевым патроном вместо холостого. В результате инцидента был ранен режиссер фильма Джоэл Соуза, оказать помощь оператору Галине Хатчинс не успели, женщина скончалась.