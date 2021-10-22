Профессор Ткаченко напомнил об увеличении числа стран-владельцев ядерного оружия

Количество стран, располагающих арсеналом ядерного оружия, возросло. С таким заявлением выступил профессор СПбГУ, доктор экономических наук Станислав Ткаченко.

Он рассказал о самой первой встрече участников Международного дискуссионного клуба «Валдай». По словам профессора, они обсудили вероятность наступления третьей мировой войны, отмечая, что угроза минимальна. Однако эксперты обратили внимание на необходимость повысить бдительность в этом вопросе, пояснил профессор на пресс-конференции в медиацентре «Патриот».

«Все говорили, что нет, не будет, но при этом отмечали, что бдительность необходимо повысить. Если прежде считалось, что ядерное оружие — это как одежда от кутюр, то сейчас, когда число ядерных держав увеличивается, об этом нужно помнить», — считает доктор экономических наук.

Ранее возможность начала третьей мировой войны оценивали китайские журналисты. По мнению представителей прессы, вероятность вооруженного противостояния реальна из-за действий США в адрес Тайваня.