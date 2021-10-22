Хазин предсказал американцам товарный дефицит и разрушении экономической модели

Экономическая модель США оказалась разрушена из-за пандемии коронавируса, и теперь американцы больше не могут наслаждаться привычным товарным изобилием.

Об этом в эфире YouTube-канала «Закон и порядок в США» рассказал эксперт-экономист и политолог Михаил Хазин, по словам которого с середины ХХ века, когда Соединенные Штаты Америки вышли новый уровень разделения труда с принципиально иными горизонтальными связями, каждый отдельный цех любого крупного завода превратился в отдельное предприятие и начал сотрудничать со множеством производителей.

Таким образом в США появилось большое число маленьких предприятий, связанных между собой развитой логистической сетью, на протяжении десятилетий работавшей как часы. Но пандемия коронавируса разрушила многолетний уклад экономики США, так как согласованная логистическая цепочка оказалась разорвана в результате сокращения предприятиями штата, остановки производств и перебоев с поставками из-за рубежа.

В результате многие привычные для американцев товары неожиданно стали дефицитными, и это коснулось не только сложных многокомпонентных устройств, но и продовольствия. Например, американцы стали отмечать, что на полках больше не бывает отдельных видов мяса.

«Это все нарастает. С едой такая же картина. Ты же не в магазине это все запаиваешь в полиэтилен. У тебя проблемы: мясо не довезли, не привезли, полиэтилен закончился, и так далее. Ситуация очень тяжелая, потому что отладка системы заново стоит огромных денег – она выстраивалась годами», — рассказал Хазин.

По мнению эксперта, теперь властям США, если они хотят избежать проблем с продовольственными товарами и массовых волнений среди населения, нужно вводить ограничения вроде «одна курица на человека в неделю».

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Американцам в ближайшее время массовый голод не грозит, уверен Хазин. Но им придется привыкать к тому, что в магазинах надо будет покупать не то, что им хочется, а то, что есть. А в это время политики в Вашингтоне продолжают активно вести страну к наихудшему из возможных сценариев.

«Распадается экономическое пространство. Старая модель больше функционировать не может. Чтобы ее вернуть, надо потратить бешеные деньги и обеспечить высокий спрос. Сделать это уже не получится. Нужно придумать новую модель, но для этого нужны люди, готовые думать. Если держать старых, то будет все хуже и хуже», – заключил Михаил Хазин.

Напомним, ранее эксперт сделал прогноз, согласно которому, благосостояние коллективного Запада упадет до уровня Украины. России же, по его словам, такое негативное развитие событий не грозит, так как у нее осталась возможность инвестировать средства в развитие собственного производства.