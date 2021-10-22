Политолог объяснил, почему реформы Саакашвили провалились на Украине

Бывший губернатор Одессы и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся ныне в тюрьме в Рустави, не смог провести на Украине реформы из-за особенностей менталитета местного населения, уверен политолог Игорь Гвритишвили.

Политик планировал на Украине те же самые реформы, что и в Грузии — с этой целью он вызвал в страну бывших министров из своего правительства, напомнил политолог. Но и это не сработало.

«Надо знать его характер, он не может спокойно сидеть, он должен чем-то заниматься, проводить радикальные вещи, реформы. Но украинская среда далеко не грузинская: во-первых, там населения намного больше и менталитет совсем другой. Поэтому у него ничего не получилось ни будучи губернатором Одессы, ни в правительстве», — заявил эксперт и член «Союза грузин России» журналистам в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Несмотря на неудачи, Саакашвили по сей день «остается на плаву» на Украине, хоть и «не без помощи ЕС и, в первую очередь, американцев», объясняет политолог. У экс-главы Грузии есть хорошие связи в Демократической партии США.

Что же касается деятельности Саакашвили на родине, то Грузия под его руководством так и не превратилась в процветающее европейское государство, подчеркнул Гвритишвили.

Global Look Press / Vladimir Valishvili/Russian Look

В бытность президентом одиозный политик действительно смог изменить правоохранительную систему, повысить зарплаты и добиться выдачи пенсий, поделился мнением политолог. Однако все было перечеркнуто войной в Южной Осетии, после чего партия Саакашвили «Единое национальное движение» проиграла на выборах, а сам реформатор попал в опалу.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего против него возбудили несколько уголовных дел — об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани, избиении депутата Валерия Гелашвили, разгоне оппозиционного митинга в 2007 году, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета. В первых двух случаях политика приговорили к трем и шести годам свободы, соответственно. Остальные эпизоды пока рассматривает суд.

Подробнее о том, как Саакашвили удалось тайно пробраться в Грузию из Украины — в нашей статье.