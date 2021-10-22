Глава МИД ЦАР: заявления французских дипломатов о российских специалистах являются ложью

Глава внешнеполитического ведомства ЦАР Сильви Байпо-Темон выступила в эфире телеканала TV5 Monde. Политик опровергла заявления министра иностранных дел Франции, очерняющие деятельность российских инструкторов.
«Заявления моего французского коллеги абсолютно неприемлемы, потому что они лживые и не соответствуют действительности, происходящей в ЦАР», — сообщила Байпо-Темон.
По мнению министра, слова Ле Дриана о причастности российских инструкторов к дестабилизации обстановки в ЦАР не имеют ничего общего с правдой:
«Россияне не спекулировали властью. Мой коллега говорит о "наемниках", и я хотела бы, чтобы он, для начала, предоставил нам доказательство своих слов. Мы получили от России опыт и знания.
По результатам миссии составлен доклад с рекомендациями, и на основе этого материала мы пересмотрим работу таможни. Министр бюджета и финансов должен учесть эти данные, чтобы увеличить доходы государства».
Байпо-Темон обвинила Ле Дриана в замалчивании преступлений французских военнослужащих, участвовавших в операции «Сангарис». Их не раз обвиняли в нарушениях прав человека, изнасилованиях детей и издевательствах над мирным населением.
«В последнее время присутствует какое-то желание со стороны моего коллеги "инфантилизировать" ЦАР. Есть определенные угрозы в адрес республики. Как минимум заявления президента Макрона, который обвинил Фостен-Арканжа Туадера в том, что тот находится в "заложниках" у так называемых "наемников" или российского присутствия в целом, что абсолютно неверно. Я считаю, что ЦАР является автономной, независимой и суверенной страной, которая имеет право обращаться к партнерам, которых выбирает сама», — сказала в завершение Байпо-Темон.