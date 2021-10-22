Глава МИД ЦАР: заявления французских дипломатов о российских специалистах являются ложью

Глава внешнеполитического ведомства ЦАР Сильви Байпо-Темон выступила в эфире телеканала TV5 Monde. Политик опровергла заявления министра иностранных дел Франции, очерняющие деятельность российских инструкторов.

«Заявления моего французского коллеги абсолютно неприемлемы, потому что они лживые и не соответствуют действительности, происходящей в ЦАР», — сообщила Байпо-Темон.

По мнению министра, слова Ле Дриана о причастности российских инструкторов к дестабилизации обстановки в ЦАР не имеют ничего общего с правдой:

«Россияне не спекулировали властью. Мой коллега говорит о "наемниках", и я хотела бы, чтобы он, для начала, предоставил нам доказательство своих слов. Мы получили от России опыт и знания. По результатам миссии составлен доклад с рекомендациями, и на основе этого материала мы пересмотрим работу таможни. Министр бюджета и финансов должен учесть эти данные, чтобы увеличить доходы государства».

Байпо-Темон обвинила Ле Дриана в замалчивании преступлений французских военнослужащих, участвовавших в операции «Сангарис». Их не раз обвиняли в нарушениях прав человека, изнасилованиях детей и издевательствах над мирным населением.