В реквизитное оружие актера Алека Болдуина попал один боевой патрон

В реквизитном пистолете, из которого на съемках вестерна «Ржавчина» стрелял актер Алек Болдуин, оказался один боевой патрон.

Сотрудники офиса шерифа округа Санта-Фе проводят допрос свидетелей инцидента с участием голливудской звезды. Во время съемок новой кинокартины актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэля Соуса.

«Мы предпринимаем усилия, чтобы определить, как произошли данные события и какой тип заряда использовался в оружии», — говорится в сообщении профсоюза работников индустрии развлечений в Лос-Анджелесе, опубликованном Variety.

Отмечается, что обвинения в связи с произошедшей трагедией не выдвинуты. Напомним, 42-летняя оператор Галина Хатчинс скончалась от полученного ранения, режиссера Джоэля Соуса выписали из больницы через несколько часов после инцидента. В настоящее время съемки фильма приостановлены.