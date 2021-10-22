Нагиев, Ургант и Хабенский стали лидерами доверия среди россиян

Исследовательский холдинг «Ромир» провел опрос, в ходе которого выяснил, кому из медийных персон россияне доверяют больше всего.

Лидером в списке доверия стал Константин Хабенский, об этом свидетельствуют опубликованные данные холдинга. На втором месте оказался актер и телеведущий Дмитрий Нагиев. Замыкает тройку лидеров бессменный ведущий телепередачи «Вечерний Ургант» Иван Ургант. Также в рейтинг вошли журналист и блогер Юрий Дудь, занявший четвертое место. На пятой строчке расположился режиссер Никита Михалков.

Исходя из данных, первая десятка принадлежит телеведущим, либо иным звездам, чья деятельность так или иначе связана с телевидением. Так, в этой десятке расположились ведущий и журналист Владимир Познер, Ксения Собчак, Павел Воля, Андрей Малахов. Исключение составила примадонна российской эстрады - Алла Пугачева. Певица заняла девятое место.

По словам президента «Ромира» Андрея Милехина, половину списка занимают телеведущие и блогеры. Если звездам телеэкрана население России доверяло стабильно, то персонам из просторов Сети удалось добиться такого уровня признания удалось только в последние годы. Также Милехин отметил, что в этом году в рейтинг доверия в первый раз попали бизнесмены - экс-владелец торговой сети «Магнит» Сергей Галицкий (74-е место) и глава банка «Тинькофф» Олег Тиньков (86-е место).