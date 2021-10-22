В Петербурге штормовой ветер сорвал крышу жилого дома на Выборгской набережной

Мощный ветер, порывы которого превышают 20 метров в секунду, повредил забор в Центральном районе Петербурга и сорвал крышу одного из домов на Выборгской набережной. Очевидцы опубликовали в социальных сетях видео с места происшествия.

Небо затянуто темными тучами, на земле лежит кусок крыши и везде летает мусор. По информации администрации Выборгского района, имущество местных жителей не пострадало, спецслужбы занимаются уборкой мусора после урагана. Сведений о пострадавших не поступало.

На территории Миргородской улицы штормовой ветер снес со стройки забор. Ограждение полетело прямо в припаркованные рядом автомобили. Из-за ЧП была перекрыта одна полоса дорожного движения.