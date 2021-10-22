Баранец назвал причины серьезного отставания США в создании гиперзвукового оружия

Американцы при создании собственного гиперзвукового оружия действительно столкнулись с целым букетом проблем – у них сложности и с горючим, и с двигателем, и с материалом для ракеты.
Об этом в эфире радио Sputnik заявил военный обозреватель издания «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец, по словам которого, он внимательно следит за публикациями, в которых американцы рассказывают о своих испытаниях гиперзвукового оружия.
Ранее Пентагон подтвердил сообщения о срыве испытаний гиперзвуковой ракеты, отметив, что причиной этого стала нештатная ситуация с ускорителем, по факту которой уже проводится проверка.
Испытательный пуск, в ходе которого создатели ракеты планировали подтвердить работоспособность гиперзвукового блока, должен был быть произведен с космодрома Кадьяк вблизи Аляски. Но запуск был сорван из-за проблем с ускорителем, который, как подчеркнули в Пентагоне, был создан не в рамках военный программы.
Также сообщалось, что Соединенные Штаты Америки ведут работы по созданию трех типов гиперзвукового оружия – стандартного ударного оружия для флота и авиации, и гиперзвуковой установки дальнего действия.
Комментируя срыв испытательного пуска американской гиперзвуковой ракеты, Виктор Баранец заявил, что США в данной области столкнулись с целым букетом проблем.
«У них есть действительно очень серьезные проблемы и с двигателем, и с качеством материала ракеты, и с горючим – там целый букет проблем. Я внимательно слежу за всеми публикациями, в которых американцы официально сообщают об испытаниях. И я даже приятно удивлен, что они хоть на этот раз не соврали. Признались в очередном срыве», — отметил военный обозреватель.
Это признание, по его словам, указывает на то, что американцы до сих не могут разобраться с устройством ракеты, и особенно с ее управлением.
Также Баранец добавил, что Соединенные Штаты далеко отстали от России и Китая во всем, что касается создания гиперзвукового оружия. Это отставание равно периоду в 10-15 лет, хотя во время президентства Дональда Трампа (с 2017 по 2020 год включительно) на преодоление этого разрыва были выделены десятки миллиардов долларов.
«Но, как видим, ничего пока не получается. Их гиперзвуковые ракеты едва летают быстрее 5 Махов. Для российских конструкторов это – "детский сад", мы эту скорость прошли давно. Для нас стал привычным полет наших ракет со скоростью до 10 Махов. Кроме того, наша новейшая гиперзвуковая ракета смогла успешно пролететь со скоростью в 28 Махов», — напомнил Баранец.
Поэтому, по его словам, в области создания гиперзвукового орудия неоспоримым лидером является Россия. Но и Китай, который успешно испытывает собственные гиперзвуковые системы, также опережает Соединенные Штаты, заключил Виктор Баранец.