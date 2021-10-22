Баранец назвал причины серьезного отставания США в создании гиперзвукового оружия

Американцы при создании собственного гиперзвукового оружия действительно столкнулись с целым букетом проблем – у них сложности и с горючим, и с двигателем, и с материалом для ракеты.

Об этом в эфире радио Sputnik заявил военный обозреватель издания «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец, по словам которого, он внимательно следит за публикациями, в которых американцы рассказывают о своих испытаниях гиперзвукового оружия.

Ранее Пентагон подтвердил сообщения о срыве испытаний гиперзвуковой ракеты, отметив, что причиной этого стала нештатная ситуация с ускорителем, по факту которой уже проводится проверка.

Испытательный пуск, в ходе которого создатели ракеты планировали подтвердить работоспособность гиперзвукового блока, должен был быть произведен с космодрома Кадьяк вблизи Аляски. Но запуск был сорван из-за проблем с ускорителем, который, как подчеркнули в Пентагоне, был создан не в рамках военный программы.

Также сообщалось, что Соединенные Штаты Америки ведут работы по созданию трех типов гиперзвукового оружия – стандартного ударного оружия для флота и авиации, и гиперзвуковой установки дальнего действия.

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Комментируя срыв испытательного пуска американской гиперзвуковой ракеты, Виктор Баранец заявил, что США в данной области столкнулись с целым букетом проблем.

«У них есть действительно очень серьезные проблемы и с двигателем, и с качеством материала ракеты, и с горючим – там целый букет проблем. Я внимательно слежу за всеми публикациями, в которых американцы официально сообщают об испытаниях. И я даже приятно удивлен, что они хоть на этот раз не соврали. Признались в очередном срыве», — отметил военный обозреватель.

Это признание, по его словам, указывает на то, что американцы до сих не могут разобраться с устройством ракеты, и особенно с ее управлением.

Также Баранец добавил, что Соединенные Штаты далеко отстали от России и Китая во всем, что касается создания гиперзвукового оружия. Это отставание равно периоду в 10-15 лет, хотя во время президентства Дональда Трампа (с 2017 по 2020 год включительно) на преодоление этого разрыва были выделены десятки миллиардов долларов.

«Политика сегодня» /

«Но, как видим, ничего пока не получается. Их гиперзвуковые ракеты едва летают быстрее 5 Махов. Для российских конструкторов это – "детский сад", мы эту скорость прошли давно. Для нас стал привычным полет наших ракет со скоростью до 10 Махов. Кроме того, наша новейшая гиперзвуковая ракета смогла успешно пролететь со скоростью в 28 Махов», — напомнил Баранец.

Поэтому, по его словам, в области создания гиперзвукового орудия неоспоримым лидером является Россия. Но и Китай, который успешно испытывает собственные гиперзвуковые системы, также опережает Соединенные Штаты, заключил Виктор Баранец.