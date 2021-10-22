Глава СТР призвал россиян отказаться от отдыха в зарубежных странах на время пандемии

Поездки в популярные среди российских туристов страны могут быть опасны. Такое мнение выразил глава Союза турагентств России Сергей Голов. По его словам, путешественники могут заразиться коронавирусной инфекцией.

К числу таких востребованных направлений относится Египет. Туристам рекомендуется отказаться от запланированной поездки и остаться дома в период отпусков или нерабочих дней.

«Я бы призвал всех остаться дома. Поскольку в Египет летят из других стран — из Белоруссии, Украины, Казахстана, где эпидемиологическая ситуация гораздо хуже, чем у нас. И шансы там заразиться гораздо выше», — объяснил Голов в беседе с изданием NEWS.Ru.

Эксперт подчеркнул, что в случае, если турист заразился коронавирусом на территории Египта, вернуться в Россию он сможет только после выздоровления. При этом болеть в Египте намного дороже, подытожил он.

Одним из наиболее эффективных способов формирования иммунитета к коронавирусной инфекции является вакцинация. Она позволяет снизить вероятность заболевания COVID-19 в тяжелой форме. В России данная процедура проводится бесплатно с применением препаратов отечественного производства.