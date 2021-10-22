Власти Воронежской области объявили нерабочими дни с 25 октября по 7 ноября

Правительство Воронежской области объявило выходными дни с 25 октября по 7 ноября на фоне эпидемиологической обстановки в регионе.

Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев после заседания регионального штаба по борьбе с распространением коронавируса. На открытии собрания глава области заявил о необходимости проработать меры поддержки экономики в ряде отраслей. Это позволит нивелировать последствия введенных ограничений.

«В своих решениях я исходил и буду исходить из приоритета ценности человеческой жизни. Вместе с тем, власти должны не только обеспечить доступность медицинской помощи, но и поддержку экономики региона», — отметил Гусев.

На период нерабочих дней в Воронежской области будут действовать дополнительные ограничения. Временно остановят работу непродовольственные магазины, за исключением аптек и торговых точек по продаже товаров первой необходимости.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ о введении выходных с 30 октября по 7 ноября в России. Некоторым регионам разрешили объявит нерабочие дни с 23 октября.