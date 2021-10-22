Два российских дипломата в Приштинском филиале посольства в Сербии объявлены персонами нон грата

Глава Косово Вьоса Османи объявила персонами нон грата двух россиян. Об этом она написала в Facebook.

По словам Османи, речь идет о двух дипломатах из России.

«Действия российских дипломатов негативно повлияли на национальную безопасность и конституционный порядок Косово», — говорится в сообщении главы.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что ситуация в Косово и Метохии может разрешиться с помощью переговоров в Брюсселе. Глава государства заметил, что диалог под покровительством Евросоюза крайне важен для Сербии.