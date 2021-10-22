Семак поделился ожиданиями от матча 12-го тура РПЛ со «Спартаком»

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак оценил сильные стороны московского «Спартака» перед матчем 12-го тура чемпионата России. Специалист выразил уверенность, что сине-бело-голубых ожидает интересный матч.

По словам 45-летнего Семака, «Спартак» уверенно действует в обороне. Кроме того, указал он, красно-белые сильны в контратаках.

«Что бы ни говорили, уровень игроков, особенно в атакующей линии, достаточно высок, и нам предстоит очень интересная игра, к которой мы должны как следует восстановиться и подготовиться. Конечно, нам нужно отталкиваться и от состояния футболистов, и от игры соперника», — приводит слова Семака пресс-служба петербургского клуба.

Матч 12-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» состоится в воскресенье, 24 октября. Встреча пройдет в Петербурге, старт — в 19:00 по московскому времени. На данный момент сине-бело-голубые лидируют в турнирной таблице, в активе команды 23 очка. «Спартак» идет на седьмой строчке — 17 очков.