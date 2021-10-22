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Каскадер Иншаков допустил подмену оружия, из которого Алек Болдуин застрелил оператора

Каскадер Иншаков допустил подмену оружия, из которого Алек Болдуин застрелил оператора

Трагедия, унесшая жизнь человека, произошла 21 октября на съемочной площадке фильма «Ржавчина»: 63-летний актер Алек Болдуин случайно застрелил кинооператора и серьезно ранил постановщика ленты. Президент Гильдии каскадеров Александр Иншаков допустил, что его оружие могли подменить перед съемками.

Актер и каскадер Александр Иншаков, известный широкому зрителю по культовому сериалу «Бригада», в беседе с телеканалом «360» объяснил, что оружие к съемкам готовит специальный пиротехнический цех, сотрудники которого подбирают реквизит в соответствии с задумкой режиссера. После этого его несколько раз перепроверяют.

«Патроны все холостые, причем с очень ограниченным количеством пороха, потому что, если стрелять даже таким оружием, может вылететь окалина. Актер и каскадер, в руках которого находится оружие, прежде чем стрелять, всегда его проверяет», — рассказал он.

Каскадер отметил, что для него остается загадкой, как на площадке «Ржавчины» мог произойти подобный инцидент. Единственное предположение, выдвинутое Иншаковым, свелось к тому, что предназначавшийся актеру реквизитный пистолет попросту подменили.