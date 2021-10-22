Каскадер Иншаков допустил подмену оружия, из которого Алек Болдуин застрелил оператора

Трагедия, унесшая жизнь человека, произошла 21 октября на съемочной площадке фильма «Ржавчина»: 63-летний актер Алек Болдуин случайно застрелил кинооператора и серьезно ранил постановщика ленты. Президент Гильдии каскадеров Александр Иншаков допустил, что его оружие могли подменить перед съемками.

Актер и каскадер Александр Иншаков, известный широкому зрителю по культовому сериалу «Бригада», в беседе с телеканалом «360» объяснил, что оружие к съемкам готовит специальный пиротехнический цех, сотрудники которого подбирают реквизит в соответствии с задумкой режиссера. После этого его несколько раз перепроверяют.

«Патроны все холостые, причем с очень ограниченным количеством пороха, потому что, если стрелять даже таким оружием, может вылететь окалина. Актер и каскадер, в руках которого находится оружие, прежде чем стрелять, всегда его проверяет», — рассказал он.

Каскадер отметил, что для него остается загадкой, как на площадке «Ржавчины» мог произойти подобный инцидент. Единственное предположение, выдвинутое Иншаковым, свелось к тому, что предназначавшийся актеру реквизитный пистолет попросту подменили.